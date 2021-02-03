Верховний суд не буде розглядати відсторонення Тупицького: причина

Верховний суд не відкриватиме провадження щодо відсторонення Олександра Тупицького з посади голови КСУ. Свою відмову там пояснили відсутністю відповідних повноважень.
Джерело: Верховний суд
У Верховному суді підкреслили, що не можуть розглядати питання конституційності. Адже це – вже повноваження КСУ.
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У позові, який отримав Верховний суд, мовиться якраз про нібито незаконність та неконституційність указу Зеленського про відсторонення Тупицького.Зверніть увагу! Варто зауважити, що згідно з даними судового реєстру, позивачем у цій справі є сам Олександр Тупицький.
Невідповідність указів президента положенням Конституції може розглядати лише КСУ. Юрисдикція адміністративних судів на такі справи не поширюється, наголосили у заяві.
Хто такий Олександр Тупицький / Інфографіка 24 каналу