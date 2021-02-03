Верховний суд не буде розглядати відсторонення Тупицького: причина
Верховний суд не відкриватиме провадження щодо відсторонення Олександра Тупицького з посади голови КСУ. Свою відмову там пояснили відсутністю відповідних повноважень.
Джерело: Верховний суд
У Верховному суді підкреслили, що не можуть розглядати питання конституційності. Адже це – вже повноваження КСУ.
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У позові, який отримав Верховний суд, мовиться якраз про нібито незаконність та неконституційність указу Зеленського про відсторонення Тупицького.
Невідповідність указів президента положенням Конституції може розглядати лише КСУ. Юрисдикція адміністративних судів на такі справи не поширюється, наголосили у заяві.
Чому Тупицького відсторонили від посади
- Наприкінці жовтня навколо Конституційного суду спалахнув скандал. Там скасували відповідальність чиновників за брехню у деклараціях.
- 29 грудня президент Зеленський підписав указ про відсторонення Тупицького від посади на 2 місяці.
- Це зробили після того, як Офіс генпрокурора направив главі держави відповідне клопотання.
- Очільника КСУ підозрюють у підкупі свідка та наданні свідомо неправдивих свідчень у справі про приватизацію заводу на Донеччині.
Хто такий Олександр Тупицький / Інфографіка 24 каналу
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