Верховний суд не відкриватиме провадження щодо відсторонення Олександра Тупицького з посади голови КСУ. Свою відмову там пояснили відсутністю відповідних повноважень.

Джерело: Верховний суд

У Верховному суді підкреслили, що не можуть розглядати питання конституційності. Адже це – вже повноваження КСУ.

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У позові, який отримав Верховний суд, мовиться якраз про нібито незаконність та неконституційність указу Зеленського про відсторонення Тупицького.

Зверніть увагу! Варто зауважити, що згідно з даними судового реєстру, позивачем у цій справі є сам Олександр Тупицький.

Невідповідність указів президента положенням Конституції може розглядати лише КСУ. Юрисдикція адміністративних судів на такі справи не поширюється, наголосили у заяві.

Чому Тупицького відсторонили від посади

Наприкінці жовтня навколо Конституційного суду спалахнув скандал. Там скасували відповідальність чиновників за брехню у деклараціях.

29 грудня президент Зеленський підписав указ про відсторонення Тупицького від посади на 2 місяці.

Це зробили після того, як Офіс генпрокурора направив главі держави відповідне клопотання.

Очільника КСУ підозрюють у підкупі свідка та наданні свідомо неправдивих свідчень у справі про приватизацію заводу на Донеччині.



Хто такий Олександр Тупицький / Інфографіка 24 каналу