Верховний суд завернув 2 позови проти санкцій, які ввели на телеканали ZIK, NewsOne та "112 Україна". Зокрема, один з них суд відмовився розглядати, а інший – повернув на доопрацювання.

Відповідні ухвали у справі виніс Касаційний суд Верховного суду 9 лютого.

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Чому суд відправив позов на доопрацювання

Ухвалою у справі № 9901/22/21 позовну заяву громадянина залишили без руху і встановили позивачеві 10-денний строк для усунення недоліків,

– мовиться у повідомленні.

У суді додали, що таке рішення мотивоване тим, що позивач не обґрунтував наявність порушення прав, свобод та інтересів, за захистом яких він звернувся до суду.

Крім того, позивач не конкретизував підстав для залучення РНБО, ТОВ "Новини 24 години", ТОВ "Телерадіокомпанія "112-ТВ" та ТОВ "Нові комунікації" до участі у справі як третіх осіб.

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Причина відмови у відкритті провадження

Інший позов проти указу президента Володимира Зеленського щодо введення санкцій Верховний суд скасував.

Фактично зміст позовної заяви свідчить про те, що її подали в інтересах та на захист прав інших осіб – юридичних осіб, які, за твердженнями позивача, є власниками телеканалів,

– наголосили в суді.

До речі, 8 лютого до Верховного суду надійшов вже 3 позов з подібними вимогами.

Що відомо про позови проти блокування каналів Медведчука

►За даними "Суспільного", одним із позивачів є Павло Олександрович Попков.

►Ім'я другого – наразі невідоме. За даними журналістів, це може бути юрист Роман Лихачов. Все тому, що той заявляв, що направив до Верховного суду позов про скасування санкцій проти каналів ZIK, 112 і Newsone.

►Хто є третім позивачем – невідомо.

Зверніть увагу! Санкції проти телеканалів нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака, який є соратником проросійського Віктора Медведчука, ввели 2 лютого. У той же день канали заблокували. Працівники цих ЗМІ впевненні, що проти них порушили "свободу слова". Більше про блокування медведчуківських каналів – читайте тут.