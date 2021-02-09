Шпигував на користь Кремля: українця посадили на 12 років тюрми за держзраду
Громадянину України, що шпигував та збирав інформацію для Росії, у Верховному суді винесли вирок. Тепер його ув'язнять на 12 років позбавлення свободи.
Джерело:Офіс генпрокурора
Офісу генерального прокурора вдалось довести у Верховному суді, що запобіжний захід є справедливим. Такий термін передбачений у статті Кримінального Кодексу.
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Суд погодився з доводами прокурора і підтвердив рішення судів попередніх інстанцій щодо призначеного покарання.
Що відомо про зрадника
Як зазначено у матеріалі Офісу генпрокурора, харків'янин збирав інформацію, яка містить державну таємницю, щоб передати її представникам Росії. У разі використання цієї інформації, це могло призвести до зниження обороноздатності України.
Запроданець домовився із працівником Національного наукового центру харківського інституту про передачу даних щодо результатів державного оборонного замовлення. Шпигун забезпечив спільника флеш-носієм та дав відповідні вказівки щодо конспірації і збереження інформації.
Що таке державна зрада
Державна зрада – умисно вчинені дії громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України.
Зокрема, перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України. Таке порушення карається позбавленням волі на строк від 12 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.
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