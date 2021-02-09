Громадянину України, що шпигував та збирав інформацію для Росії, у Верховному суді винесли вирок. Тепер його ув'язнять на 12 років позбавлення свободи.

Офісу генерального прокурора вдалось довести у Верховному суді, що запобіжний захід є справедливим. Такий термін передбачений у статті Кримінального Кодексу.

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Суд погодився з доводами прокурора і підтвердив рішення судів попередніх інстанцій щодо призначеного покарання.

Що відомо про зрадника

Як зазначено у матеріалі Офісу генпрокурора, харків'янин збирав інформацію, яка містить державну таємницю, щоб передати її представникам Росії. У разі використання цієї інформації, це могло призвести до зниження обороноздатності України.

Запроданець домовився із працівником Національного наукового центру харківського інституту про передачу даних щодо результатів державного оборонного замовлення. Шпигун забезпечив спільника флеш-носієм та дав відповідні вказівки щодо конспірації і збереження інформації.