Верховний суд розгляне позов через блокування каналів Медведчука

Касаційний суд у складі Верховного суду відкрив провадження щодо блокування телеканалів Медведчука. Мовиться про позов, який оскаржує санкції, застосовані до "112 Україна", ZIK та NewsOne.

Суд розглядатиме цю справу на засіданні 29 березня. Воно має розпочатися о 14:30 – з викликом сторін.

Раніше Данілов відреагував на створення нового медведчуківського каналу

Відповідне провадження за позовом, який оскаржує указ президента, відкрили ще 26 лютого. У Верховному суді повідомили, що схожі позови надходили до них і раніше. Серед них, зокрема:

26 лютого – від ТОВ "Лідер ТВ";

26 лютого – від ТОВ "Новий формат ТВ";

25 лютого – від ТОВ "Телерадіокомпанія "112-ТВ";

24 лютого – від Тараса Козака.

Санкції проти телеканалів Медведчука: коротко

. 11 лютого Касаційний суд відкрив провадження у справі за позовом громадянина України про оскарження указу президента щодо санкцій РНБО. Справу розглянуть 15 березня.

► 2 лютого РНБО запровадила санкції проти Тараса Козака, який є соратником Медведчука. Це призвело до того, що проросійські телеканали, якими він володіє, зупинили мовлення.

► Згодом під санкції потрапили також сам Віктор Медведчук, його дружина Оксана Марченко та інші люди з їхнього оточення. Обмеження запровадили й щодо кількох компаній.

► Працівники каналів, пов'язаних з Медведчуком, створили новий канал на базі львівського "Першого незалежного". У перший же день мовлення його почали блокувати провайдери.



Що відомо про санкції РНБО / Інфографіка 24 каналу