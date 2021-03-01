Верховний суд розгляне позов через блокування каналів Медведчука
Касаційний суд у складі Верховного суду відкрив провадження щодо блокування телеканалів Медведчука. Мовиться про позов, який оскаржує санкції, застосовані до "112 Україна", ZIK та NewsOne.
Джерело:пресслужба Верховного суду
Суд розглядатиме цю справу на засіданні 29 березня. Воно має розпочатися о 14:30 – з викликом сторін.
Раніше Данілов відреагував на створення нового медведчуківського каналу
Відповідне провадження за позовом, який оскаржує указ президента, відкрили ще 26 лютого. У Верховному суді повідомили, що схожі позови надходили до них і раніше. Серед них, зокрема:
- 26 лютого – від ТОВ "Лідер ТВ";
- 26 лютого – від ТОВ "Новий формат ТВ";
- 25 лютого – від ТОВ "Телерадіокомпанія "112-ТВ";
- 24 лютого – від Тараса Козака.
Санкції проти телеканалів Медведчука: коротко
► 2 лютого РНБО запровадила санкції проти Тараса Козака, який є соратником Медведчука. Це призвело до того, що проросійські телеканали, якими він володіє, зупинили мовлення.
► Згодом під санкції потрапили також сам Віктор Медведчук, його дружина Оксана Марченко та інші люди з їхнього оточення. Обмеження запровадили й щодо кількох компаній.
► Працівники каналів, пов'язаних з Медведчуком, створили новий канал на базі львівського "Першого незалежного". У перший же день мовлення його почали блокувати провайдери.
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