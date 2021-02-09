У Верховний Суд України надійшов позов до Володимира Зеленського. У ньому вимагають визнати незаконним указ, який вводить в дію рішення Ради національної безпеки та оборони про санкції щодо каналів "112 Україна", NewsOne і ZIK.

У суді зазначили, що до них надійшов ще один позов від фізичної особи з оскарженням указу про санкції.

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Що відомо про цей позов

Позов тільки надійшов, щодо нього ще не відкрили провадження і не призначили дату розгляду,

– зазначили в суді.

Відомо, що подав його харківський юрист, член Чугуївської правозахисної групи Роман Лихачов.

Нагадаємо, раніше до Верховного Суду надійшло 2 позови від фізосіб з вимогами визнати незаконним указ президента.



Санкції проти Тараса Козака та каналів Медвечука / Інфографіка 24 каналу