Верховний Суд отримав чергову скаргу через блокування каналів Медведчука
У Верховний Суд України надійшов позов до Володимира Зеленського. У ньому вимагають визнати незаконним указ, який вводить в дію рішення Ради національної безпеки та оборони про санкції щодо каналів "112 Україна", NewsOne і ZIK.
Джерело:Інтерфакс-Україна
У суді зазначили, що до них надійшов ще один позов від фізичної особи з оскарженням указу про санкції.
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Що відомо про цей позов
Позов тільки надійшов, щодо нього ще не відкрили провадження і не призначили дату розгляду,
– зазначили в суді.
Відомо, що подав його харківський юрист, член Чугуївської правозахисної групи Роман Лихачов.
Нагадаємо, раніше до Верховного Суду надійшло 2 позови від фізосіб з вимогами визнати незаконним указ президента.
Блокування каналів Медведчука: основне
- 2 лютого на засіданні РНБО ухвалили рішення про введення санкцій проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака. Володимир Зеленський підписав указ. Термін дії обмежень – 5 років.
- Козак – соратник Медведчука, і згідно з розслідуваннями активістів, мова фактично йде про компанії, що належать куму Путіна.
- Українські спецслужби з'ясували, що ці канали отримували гроші з Росії. Фінансувала їх компанія "Донские угли", яка працює на окупованій Луганщині.
Санкції проти Тараса Козака та каналів Медвечука / Інфографіка 24 каналу
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