У Верховний Суд надійшов позов від "112 Україна": оскаржують санкції

Джерело:Верховний Суд
До Верховного Суду України надійшов позов від телеканалу "112 Україна". У ньому ЗМІ оскаржує указ Володимира Зеленського щодо внесення каналу до санкційного списку.
Позов від підсанкційного каналу "112 Україна" надійшов 25 лютого до Касаційного адміністративного суду, який перебуває у складі Верховного Суду.
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Ним оскаржується указ Зеленського від 2 лютого 2021 року щодо рішення РНБО застосувати до каналу санкції.
Нагадаємо, до Верховного Суду й раніше надходили позовні заяви щодо оскарження цього указу глави держави.