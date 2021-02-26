У Верховний Суд надійшов позов від "112 Україна": оскаржують санкції

До Верховного Суду України надійшов позов від телеканалу "112 Україна". У ньому ЗМІ оскаржує указ Володимира Зеленського щодо внесення каналу до санкційного списку.

Позов від підсанкційного каналу "112 Україна" надійшов 25 лютого до Касаційного адміністративного суду, який перебуває у складі Верховного Суду.

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Ним оскаржується указ Зеленського від 2 лютого 2021 року щодо рішення РНБО застосувати до каналу санкції.

Нагадаємо, до Верховного Суду й раніше надходили позовні заяви щодо оскарження цього указу глави держави.

Що відомо про інші схожі позови

До Верховного Суду раніше надійшли 3 позови щодо оскарження санкцій. Наприклад, 9 лютого таку заяву залишили без розгляду та дали позивачу 10 днів, аби усунути недоліки.

За одним з позовів Касаційний адміністративний суд відкрив справу. Розгляд призначили на 15 березня.

​Ще один позов надійшов від підсанкційного нардепа Тараса Козака.

Що відомо про санкції проти Козака