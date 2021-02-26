У Верховний Суд надійшов позов від "112 Україна": оскаржують санкції
До Верховного Суду України надійшов позов від телеканалу "112 Україна". У ньому ЗМІ оскаржує указ Володимира Зеленського щодо внесення каналу до санкційного списку.
Джерело:Верховний Суд
Позов від підсанкційного каналу "112 Україна" надійшов 25 лютого до Касаційного адміністративного суду, який перебуває у складі Верховного Суду.
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Ним оскаржується указ Зеленського від 2 лютого 2021 року щодо рішення РНБО застосувати до каналу санкції.
Нагадаємо, до Верховного Суду й раніше надходили позовні заяви щодо оскарження цього указу глави держави.
Що відомо про інші схожі позови
- До Верховного Суду раніше надійшли 3 позови щодо оскарження санкцій. Наприклад, 9 лютого таку заяву залишили без розгляду та дали позивачу 10 днів, аби усунути недоліки.
- За одним з позовів Касаційний адміністративний суд відкрив справу. Розгляд призначили на 15 березня.
- Ще один позов надійшов від підсанкційного нардепа Тараса Козака.
Що відомо про санкції проти Козака
- РНБО ввела санкції проти Козака 2 лютого. Відповідний указ підписав Зеленський. Канали Козака ZIK, NewsOne та "112 Україна", які пов'язують із кумом Путіна Віктором Медведчуком, заблокували.
- Стало відомо про фінансування цих телеканалів з окупованих територій.
- Згодом РНБО застосувала санкції й проти інших осіб, зокрема, у санкційному списку опинився сам Медведчук та його дружина.
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