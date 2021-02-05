Нові обличчя у системі: у Раді спростили вимоги відбору держслужбовців

5 лютого 2021 , 14:30
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Джерело:

Пресслужба Верховної Ради

У Раді розширили список тих, хто може стати держслужбовцем. Тепер для професійних категорій адвокатів, нотаріусів та арбітражних керівників необхідними для участі в конкурсі є лише відповідна освіта та попередній стаж у цій сфері.

Як зазначають у Раді, такі зміни є необхідними для утвердження та поглиблення демократичних змін в Україні.

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У Верховній Раді наголосили, що існує необхідність у розширенні кола осіб, які можуть претендувати на вступ на державну службу. Тепер держслужбовцями можуть стати особи, які мають "підтверджену в установлений законом спосіб високу кваліфікацію".

Нагадаємо: у квітні 2020 року уряд змінив порядок призначення на держслужбу під час карантину, тобто скасував конкурси.

Яких категорій це стосується:

  • адвокатів;
  • нотаріусів;
  • арбітражних керівників (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів).

Що необхідно для участі в конкурсі

  1. мати вищу юридичну освіту;
  2. стаж роботи у галузі права.

Необхідний стаж залежить від професійної сфери:

  • адвокатура – від 2 років;
  • нотаріат – від 6 років;
  • діяльність арбітражних керуючих – від 3 років.
Більше про цей законопроєкт читайте за посиланням.

Цілі і завдання Закону

Метою проєкту є надання доступу до державної служби задля подальшої реалізації реформи державної служби, захисту прав громадян та підвищення загального професійного рівня осіб, що беруть участь у конкурсах на посади державної служби.