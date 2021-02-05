У Раді розширили список тих, хто може стати держслужбовцем. Тепер для професійних категорій адвокатів, нотаріусів та арбітражних керівників необхідними для участі в конкурсі є лише відповідна освіта та попередній стаж у цій сфері.

Як зазначають у Раді, такі зміни є необхідними для утвердження та поглиблення демократичних змін в Україні.

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У Верховній Раді наголосили, що існує необхідність у розширенні кола осіб, які можуть претендувати на вступ на державну службу. Тепер держслужбовцями можуть стати особи, які мають "підтверджену в установлений законом спосіб високу кваліфікацію".

Нагадаємо: у квітні 2020 року уряд змінив порядок призначення на держслужбу під час карантину, тобто скасував конкурси.

Яких категорій це стосується:

адвокатів;

нотаріусів;

арбітражних керівників (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів).

Що необхідно для участі в конкурсі

мати вищу юридичну освіту; стаж роботи у галузі права.

Необхідний стаж залежить від професійної сфери:

адвокатура – від 2 років;

нотаріат – від 6 років;

діяльність арбітражних керуючих – від 3 років.

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Цілі і завдання Закону

Метою проєкту є надання доступу до державної служби задля подальшої реалізації реформи державної служби, захисту прав громадян та підвищення загального професійного рівня осіб, що беруть участь у конкурсах на посади державної служби.