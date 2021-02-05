Нові обличчя у системі: у Раді спростили вимоги відбору держслужбовців
У Раді розширили список тих, хто може стати держслужбовцем. Тепер для професійних категорій адвокатів, нотаріусів та арбітражних керівників необхідними для участі в конкурсі є лише відповідна освіта та попередній стаж у цій сфері.
Джерело:Пресслужба Верховної Ради
Як зазначають у Раді, такі зміни є необхідними для утвердження та поглиблення демократичних змін в Україні.
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У Верховній Раді наголосили, що існує необхідність у розширенні кола осіб, які можуть претендувати на вступ на державну службу. Тепер держслужбовцями можуть стати особи, які мають "підтверджену в установлений законом спосіб високу кваліфікацію".
Яких категорій це стосується:
- адвокатів;
- нотаріусів;
- арбітражних керівників (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів).
Що необхідно для участі в конкурсі
- мати вищу юридичну освіту;
- стаж роботи у галузі права.
Необхідний стаж залежить від професійної сфери:
- адвокатура – від 2 років;
- нотаріат – від 6 років;
- діяльність арбітражних керуючих – від 3 років.
Цілі і завдання Закону
Метою проєкту є надання доступу до державної служби задля подальшої реалізації реформи державної служби, захисту прав громадян та підвищення загального професійного рівня осіб, що беруть участь у конкурсах на посади державної служби.
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