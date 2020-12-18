Протести ФОПів: у Верховній Раді збирають підписи для позачергового засідання
У Верховній Раді збирають підписи для проведення позачергово засідання для розв'язання ситуації з ФОПами та "євробляхами". Наразі назбирали близько сотні підписів. Один з ініціаторів – нардеп партії "Слуга народу" Олександр Качура.
19 грудня мажоритарники їдуть до своїх округів, тому Олександр Качура закликає ФОПів знайти їх на своєму окрузі і примусити підписати лист, аби Верховна Рада зібралась позачергово. Про це він сказав в ефірі 24 каналу.
До слова Протести ФОПів у Києві "розхитали" політики, – політолог
"Це те, що ви можете зробити, аби фіскалізація була скасована вже у 2020 році", – заявив депутат.
Процес триває. В нас були прихильники фіскалізації, тому я їх переагітовував, пояснював, чому це погано. Десь десяток вдалось переконати, не тільки у нашій фракції. Коли це буде – визначатиме голова Верховної Ради після того, як відправимо подання,
– сказав Качура.
За його словами, необхідно зібрати 150 підписів. Він надіється, що депутати "під ялинку" покладуть підприємцям скасування фіскалізації.
Чому депутати вимагають позачергового засідання
Необхідно розглянути 3 законопроєкти щодо ФОПів:
- про скасування фіскалізації;
- повернення паперового обліку;
- про автомобілі на іноземній реєстрації.
Ситуація з ФОПами: що відомо
- На початку грудня в Києві розпочались масштабні акції протестів ФОПів. Вони вимагають скасувати карантинні обмеження, а також введення касових апаратів. Хоча Верховна Рада і відтермінувала касові апарати на один рік.
- 15 грудня під час акції "Бізнес має працювати! Локдаун – зло!" підприємці почали встановлювати намети на Майдані Незалежності. Через це спалахнули сутички.
- Під час протесту постраждали і мітингувальники, і правоохоронці.
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