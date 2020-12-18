У Верховній Раді збирають підписи для проведення позачергово засідання для розв'язання ситуації з ФОПами та "євробляхами". Наразі назбирали близько сотні підписів. Один з ініціаторів – нардеп партії "Слуга народу" Олександр Качура.

19 грудня мажоритарники їдуть до своїх округів, тому Олександр Качура закликає ФОПів знайти їх на своєму окрузі і примусити підписати лист, аби Верховна Рада зібралась позачергово. Про це він сказав в ефірі 24 каналу.

До слова Протести ФОПів у Києві "розхитали" політики, – політолог

"Це те, що ви можете зробити, аби фіскалізація була скасована вже у 2020 році", – заявив депутат.

Процес триває. В нас були прихильники фіскалізації, тому я їх переагітовував, пояснював, чому це погано. Десь десяток вдалось переконати, не тільки у нашій фракції. Коли це буде – визначатиме голова Верховної Ради після того, як відправимо подання,

– сказав Качура.

За його словами, необхідно зібрати 150 підписів. Він надіється, що депутати "під ялинку" покладуть підприємцям скасування фіскалізації.

Чому депутати вимагають позачергового засідання

Необхідно розглянути 3 законопроєкти щодо ФОПів:

про скасування фіскалізації;

повернення паперового обліку;

про автомобілі на іноземній реєстрації.

Ситуація з ФОПами: що відомо