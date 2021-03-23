Коли нарешті відбудуться позачергові вибори в Харкові: у Верховній Раді зареєстрували постанову

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Джерело:

телеграм Олександра Качури

У Раді нарешті зареєстрували проєкт постанови про позачергові вибори мера у Харкові. Відповідний документ опублікував депутат партії "Слуга народу" Олександр Качура.

Ініціатором виступив комітет державної влади та місцевого самоврядування. У документі зазначено, що вибори мають відбутися 31 жовтня 2021 року.

Актуально Яка ситуація з виборами мера в Харкові

Законом передбачено, що за це рішення парламентарі мають проголосувати не пізніше, ніж за 60 днів до проведення виборів.

Зверніть увагу! Депутати парії "Слуга народу" в Харківській міськраді 15 березня заявляли, що є "термінова необхідність" призначити нову дату виборів. 17 березня відповідну постанову мали розглянути у Верховній раді. Проте, цей проєкт до Ради подали тільки сьогодні, 23 березня. Парламентарі зможуть розглянути його вже після вимушених карантинних канікул або на позачерговому засіданні.

Що відомо про місцеві вибори в Харкові

  • Харківський міський голова Геннадій Кернес помер 17 грудня 2020 року.
  • Але міськрада припинила його повноваження тільки 24 лютого 2021 року.
  • Верховна Рада не могла проголосувати за призначення дострокових виборів мера Харкова – місцева влада не подала до парламенту необхідні документи.
  • Не вистачало: звернення секретаря міськради Харкова Ігоря Терехова, копії свідоцтва про смерть Геннадія Кернеса (обраного мером у 2020), і рішення міськради про взяття до уваги факту смерті мера.
  • Пакет потрібних документів подали до Ради лише 3 березня 2021 року.