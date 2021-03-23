Коли нарешті відбудуться позачергові вибори в Харкові: у Верховній Раді зареєстрували постанову

У Раді нарешті зареєстрували проєкт постанови про позачергові вибори мера у Харкові. Відповідний документ опублікував депутат партії "Слуга народу" Олександр Качура.

Ініціатором виступив комітет державної влади та місцевого самоврядування. У документі зазначено, що вибори мають відбутися 31 жовтня 2021 року.

Актуально Яка ситуація з виборами мера в Харкові

Законом передбачено, що за це рішення парламентарі мають проголосувати не пізніше, ніж за 60 днів до проведення виборів.

Що відомо про місцеві вибори в Харкові

Харківський міський голова Геннадій Кернес помер 17 грудня 2020 року.

Але міськрада припинила його повноваження тільки 24 лютого 2021 року.

Верховна Рада не могла проголосувати за призначення дострокових виборів мера Харкова – місцева влада не подала до парламенту необхідні документи.

Не вистачало: звернення секретаря міськради Харкова Ігоря Терехова, копії свідоцтва про смерть Геннадія Кернеса (обраного мером у 2020), і рішення міськради про взяття до уваги факту смерті мера.

Пакет потрібних документів подали до Ради лише 3 березня 2021 року.