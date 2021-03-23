Коли нарешті відбудуться позачергові вибори в Харкові: у Верховній Раді зареєстрували постанову
У Раді нарешті зареєстрували проєкт постанови про позачергові вибори мера у Харкові. Відповідний документ опублікував депутат партії "Слуга народу" Олександр Качура.
Джерело:телеграм Олександра Качури
Ініціатором виступив комітет державної влади та місцевого самоврядування. У документі зазначено, що вибори мають відбутися 31 жовтня 2021 року.
Актуально Яка ситуація з виборами мера в Харкові
Законом передбачено, що за це рішення парламентарі мають проголосувати не пізніше, ніж за 60 днів до проведення виборів.
Що відомо про місцеві вибори в Харкові
- Харківський міський голова Геннадій Кернес помер 17 грудня 2020 року.
- Але міськрада припинила його повноваження тільки 24 лютого 2021 року.
- Верховна Рада не могла проголосувати за призначення дострокових виборів мера Харкова – місцева влада не подала до парламенту необхідні документи.
- Не вистачало: звернення секретаря міськради Харкова Ігоря Терехова, копії свідоцтва про смерть Геннадія Кернеса (обраного мером у 2020), і рішення міськради про взяття до уваги факту смерті мера.
- Пакет потрібних документів подали до Ради лише 3 березня 2021 року.
Поділитися новиною
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter