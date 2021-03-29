Голова Верховної Ради Дмитро Разумков 27 березня підписав розпорядження про скликання позачергової сесії 30 березня. Один із законопроєктів, які там обговорюватимуть, буде призначення виборів мера Харкова. Якщо депутати так вирішать, харків'яни можуть обрати міського голову 31 жовтня.

Сесію вирішили провести на вимогу 156 нардепів. Загалом там мають обговорити 6 запитань.

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Хто керує Харковом зараз

Колишній мер Харкова Геннадій Кернес помер від коронавірусу 17 грудня 2020 року. Тоді виконувачем обов'язків міського голови став Ігор Терехов (замісник Кернеса). Він пообіцяв протягом 15 днів звернутися до Верховної Ради щодо призначення позачергових виборів.

Чому вибори не відбулися в березні

30 грудня секретар міськради сказав, що направить звернення до Верховної Ради 31 грудня. Там про отримання клопотання повідомили вже наприкінці січня. Тривалий час для рішення про вибори не вистачало кількох документів:

звернення Ігоря Терехова;

копії свідоцтва про смерть Геннадія Кернеса;

рішення Харківської міськради про взяття до уваги смерті мера.

Всі документи надійшли тільки 3 березня. Через ці бюрократичні обставини вибори міського голови Харкова не змогли призначити на березень. Як наслідок, це стало підґрунтям численних звинувачень Терехова в умисному затягуванні подачі документів. Відтермінування виборів дозволило йому тривалий період залишатись виконувачем обов'язків мера.