Парламентарі зберуться на позачергове засідання Верховної Ради 23 лютого 2021 року на 12:00. Планується, що нардепи розглянуть законопроєкт про держслужбу, який раніше ветував Володимир Зеленський.

Відповідний указ підписав спікер Верховної Ради Дмитро Разумков. Відомо, що парламент скликають на вимогу президента Володимира Зеленського.

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У пресслужбі Ради пояснили, що під час позачергового пленарного засідання нардепи мають розглянути законопроєкт про держслужбу №4531. Мовиться про законопроєкт, який раніше ветував Зеленський та повернув в Раду з пропозиціями.

Додамо, що напередодні профільний комітет схвалив правки президента.

Що не сподобалося Зеленському

Президент зауважив, що слід розібратись з тими повноваженнями, які належать заступникам міністрів. Мовиться про ту ситуацію, коли посада самого міністра є вакантною.

Якщо протягом тривалого часу народні депутати не призначають міністра – а таке не раз у нас бувало, – ці норми закону призведуть до паралічу діяльності всього міністерства. У країні, яка воює та бореться з коронакризою, коли рішення треба прийняти негайно, таке неприпустимо,

– пояснив Зеленський.

Також президент наполягає на наданні в.о. міністрів розширених обов'язків, бо вони не мають права:

брати участь у голосуваннях,

здійснювати реорганізацію своєї галузі й міністерства,

ліквідовувати чи продавати майно або підприємство,

призначати чи звільняти керівників підприємств.

Зверніть увагу! Про колізію через ветування закону повідомив глава уряду Денис Шмигаль. Він наголосив, що виконувач обов'язків Міненергетики не може підписати документи, отож виплата зарплат шахтарям під загрозою.