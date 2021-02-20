Верховна Рада збереться на позачергове засідання: причина
Парламентарі зберуться на позачергове засідання Верховної Ради 23 лютого 2021 року на 12:00. Планується, що нардепи розглянуть законопроєкт про держслужбу, який раніше ветував Володимир Зеленський.
Джерело:пресслужба Верховної Ради
Відповідний указ підписав спікер Верховної Ради Дмитро Разумков. Відомо, що парламент скликають на вимогу президента Володимира Зеленського.
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У пресслужбі Ради пояснили, що під час позачергового пленарного засідання нардепи мають розглянути законопроєкт про держслужбу №4531. Мовиться про законопроєкт, який раніше ветував Зеленський та повернув в Раду з пропозиціями.
Додамо, що напередодні профільний комітет схвалив правки президента.
Що не сподобалося Зеленському
Президент зауважив, що слід розібратись з тими повноваженнями, які належать заступникам міністрів. Мовиться про ту ситуацію, коли посада самого міністра є вакантною.
Якщо протягом тривалого часу народні депутати не призначають міністра – а таке не раз у нас бувало, – ці норми закону призведуть до паралічу діяльності всього міністерства. У країні, яка воює та бореться з коронакризою, коли рішення треба прийняти негайно, таке неприпустимо,
– пояснив Зеленський.
Також президент наполягає на наданні в.о. міністрів розширених обов'язків, бо вони не мають права:
- брати участь у голосуваннях,
- здійснювати реорганізацію своєї галузі й міністерства,
- ліквідовувати чи продавати майно або підприємство,
- призначати чи звільняти керівників підприємств.
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