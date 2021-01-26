Верховна Рада ухвалила закон про референдум: що він передбачає

Парламент України 26 січня в цілому ухвалив законопроєкт №3612 "Про народовладдя через всеукраїнський референдум". Ініціативу підтримали 255 нардепів.

Джерело: 24 канал

Проти висловились 58, утримались 40 парламентарів.

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Хто проголосував "за":

"Слуга народу" – 226 голосів;

"Довіра" – 20;

Позафракційні – 9;

Решту фракцій – 0.

Проти проголосували представники "Європейської Солідарності", "Опозиційної платформи – За життя" та "Голосу".

Законопроєкт у Раду подав президент

Зазначимо, що до Верховної Ради законопроєкт подав президент Володимир Зеленський. У першому читанні за ініціативу голосували ще 18 червня 2020 року. Тоді законопроєкт підтримали 252 народні обранці.

Що пропонує закон про референдум:

Президент України проголошує всеукраїнський референдум за народною ініціативою, якщо його ініційовано з додержанням встановлених Конституцією України вимог.

Щоб організувати референдум за народною ініціативою, слід зібрати щонайменше 3 мільйони підписів жителів України . Водночас вони повинні представляти щонайменше 2/3 адміністративно-територіальних одиниць, передбачених Конституцією України.

. Водночас вони повинні представляти щонайменше 2/3 адміністративно-територіальних одиниць, передбачених Конституцією України. Допускає можливість електронних голосувань під час референдуму.

Під час референдуму можуть виносити на розгляд питання про затвердження закону про внесення змін до розділів І, III, XIII Конституції України. Тобто мовиться про загальні засади, вибори, сам референдум, правосуддя та інше.

Також можуть розглянути питання загальнодержавного значення, питання про зміну території України та питання про втрату чинності закону України або окремих його положень.

Водночас на референдум не допускаються питання:

– що суперечать положенням Конституції України, загальновизнаним принципам і нормам міжнародного права;

– що скасовують чи обмежують конституційні права і свободи людини і громадянина та гарантії їх реалізації;

– спрямовані на ліквідацію незалежності України, порушення державного суверенітету, територіальної цілісності України, створення загрози національній безпеці України, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі;

– щодо питань податків, бюджету, амністії;

– віднесені Конституцією України і законами України до відання органів правопорядку, прокуратури чи суду

– що суперечать положенням Конституції України, загальновизнаним принципам і нормам міжнародного права; – що скасовують чи обмежують конституційні права і свободи людини і громадянина та гарантії їх реалізації; – спрямовані на ліквідацію незалежності України, порушення державного суверенітету, територіальної цілісності України, створення загрози національній безпеці України, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі; – щодо питань податків, бюджету, амністії; – віднесені Конституцією України і законами України до відання органів правопорядку, прокуратури чи суду Питання для національного референдуму мають бути чіткими, а відповіді на них повинні бути "так" або "ні".

На референдум може виноситись одне питання.

Референдум не можна проводити у разі введення в Україні або в окремих її місцевостях воєнного чи надзвичайного стану.



Що пропонує закон про референдум / Інфографіка 24 каналу