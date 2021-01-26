Парламент України 26 січня в цілому ухвалив законопроєкт №3612 "Про народовладдя через всеукраїнський референдум". Ініціативу підтримали 255 нардепів.

Джерело: 24 канал

Проти висловились 58, утримались 40 парламентарів.

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Хто проголосував "за":

"Слуга народу" – 226 голосів;

"Довіра" – 20;

Позафракційні – 9;

Решту фракцій – 0.

Проти проголосували представники "Європейської Солідарності", "Опозиційної платформи – За життя" та "Голосу".

Законопроєкт у Раду подав президент

Зазначимо, що до Верховної Ради законопроєкт подав президент Володимир Зеленський. У першому читанні за ініціативу голосували ще 18 червня 2020 року. Тоді законопроєкт підтримали 252 народні обранці.

Що пропонує закон про референдум: