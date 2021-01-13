За рік монобільшість "слуг народу" зменшилася до 211 депутатів, а для ухвалення закону необхідно мінімум 226 голосів. Таким чином без депутатів інших фракцій та груп Верховної Ради монобільшість фактично є недієздатною.

Голова Комітету виборців України Олексій Кошель зауважив, що зараз поширена теза про "шалений принтер слуг народу". Але вона не відповідає дійсності. Про це він повідомив в ефірі 24 каналу.

Зверніть увагу Зеленський не реагуватиме на санкції США проти Дубінського, – радник

Темпи роботи зменшились

За його словами, критеріїв є дуже багато. Але якщо говорити про кількісні показники, то про жоден "шалений принтер" не може бути й мови. Адже темпи законодавчої роботи зменшились.

Якщо ми проаналізуємо кількість ухвалених законопроєктів авторства президента або Кабінету Міністрів, то ми бачимо, що Верховна Рада цього скликання значно поступається своїм попередникам,

– зазначив Кошель.

Він зауважив, що цифри відрізнялися лише в перші місяці. В період вересня – грудня 2019 року фракція "Слуга народу" забезпечувала результативне голосування і могла обходитись без допомоги інших фракцій у парламенті.

Показники погіршуються

Але, проаналізувавши роботу за місяці, експерти побачили, що крива графіку впала під кутом 40 градусів. Тобто з кожним місяцем монобільшість показує гірші показники.

Зазначимо! За 2020 рік парламент ухвалив 230 законів. Тоді як монобільшість забезпечила ухвалення 37 законів, тобто за них віддали свої голоси 226 і більше "слуг народу".

"Станом на грудень ми побачили, що в монобільшості реально є 211 депутатів, які голосують за законопроєкти. Мовиться не лише про технічні законопроєкти, а й про законопроєкти президента та Кабміну. Але навіть на технічні законопроєкти голосів не вистачає", – зауважив Кошель.

Коаліція з різних груп

У 2019 році, як сказав експерт, парламентський список сформувався через вплив різних груп: групи Ігоря Коломойського, групи депутата Максима Павлюка, можливо, групи Ріната Ахметова.

Наразі депутати орієнтуються не на керівництво своєї політичної сили, а на тих людей, які, можливо, делегували їх до виборчого списку.

Наразі можна говорити про те, що де-факто монобільшості немає. Тобто вона є на папері, але забезпечувати 226 "За" вона не може. Тому їй доводиться користуватися підтримкою інших партій, зокрема "За майбутнє", "Довіра", "Батьківщина" тощо,

– також сказав Кошель.

Він додав, що якщо окремі групи захочуть пограти цього року у свою гру, показати свою принципову позицію, то українці побачать, що монобільшості буде менше як 200 голосів. Також "слуги народу" змушені тримати частину депутатів, щоб бути коаліцією.