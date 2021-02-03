Виконувач обов'язків міністра енергетики Юрій Вітренко може втретє спробувати здобути прихильність Ради і таки обійняти посаду віцепрем'єра. За словами голови партії "Слуга народу" Олександра Корнієнка, ймовірність, що парламент ще раз розглядатиме кандидатуру Вітренка, є. Проте це станеться не 4 лютого.

Джерело: 24 канал

Про це Корнієнко розповів в інтерв'ю одному з українських телеканалів.

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На початку пленарного тижня обов'язково є фракція. Причина збирати фракцію, це – кадрові питання. Тому що ми зрозуміли на прикладі першого призначення Юрія Вітренка, їх уже два було, там ще й наступне буде,

– сказав Корнієнко.

Заступник голови фракції "Слуга народу" зауважив, що попередні результати голосувань показали, що самотужки зібрати голоси за Вітренка президентській політсилі не вдасться.

Призначення Вітренка не розглядатимуть 4 лютого

Зазначимо, що в ефірі "Прямого" спікер Дмитро Разумков запевнив, що призначення Вітренка не буде в порядку денному 4 лютого. Проте голова парламенту не відкинув можливості, що таке трапиться згодом.

Рада двічі провалила голосування за Вітренка

Раніше двічі голосування у Раді за віцепрем'єра – міністра енергетики зазнавало фіаско. 17 грудня за Вітренка проголосували лише 186 нардепів. 28 січня ситуація дещо покращилась: 204 нардепи натиснули кнопку "за". Проте до бажаних для Вітренка 226 голосів все одно не дотягнули.