Челендж "40 таблеток": Рада хоче заборонити продаж ліків дітям
Верховна Рада має намір заборонити продаж ліків неповнолітнім. Відповідний законопроєкт нардепи планують зареєструвати вже 19 лютого.
Джерело:"Радіо Свобода"
Подробиці про документ розповів голова комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.
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Як він пояснив, законопроєкт розглядатимуть на тлі низки отруєнь медичними препаратами, які трапилися в Україні напередодні. За даними правоохоронців, діти купляли їх в аптеках.
"Мовиться про заборону продажу ліків дітям до 18 років: і рецептурних, і безрецептурних. Про вітаміни та бади (біологічно активні добавки – 24 канал) не кажемо. Адже це не є ліки", – підкреслив Радуцький.
Суперечки щодо покарання
Нардеп зауважив, що поки ще не вирішили остаточно, яку відповідальність нестимуть порушники. Проте надійшла пропозиція прирівняти покарання до продажу фальсифікованих ліків.
- Згідно зі статтею 321 Кримінального кодексу, за продаж фальсифікованих лікарських засобів загрожує від 5 до 8 років позбавленням волі.
- За повторне порушення – від 8 до 10 років позбавлення волі. Також передбачена заборона обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років та з конфіскацією майна.
"Є суперечка, наскільки жорстким має бути покарання. Воно має бути. Нести слід як адміністративну, так і кримінальну відповідальність. Але по термінах ще не скажу", – зазначив депутат.
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Діти отруїлися таблетками в Україні: що відомо
► На Київщині 2 семикласниці випили по 40 таблеток "Дротаверину". На жаль, одну з них врятувати не вдалося. Поліція припустила, що на дівчат мали вплив заклики у тіктоці на кшталт: "Випий 40 таблеток і подивись, що буде".
► Водночас в Умані дві школярки потрапили у лікарні через той же "Дротаверин", вони випили по 10 таблеток. За словами медиків, загрози їхньому життю немає.
► Ще один схожий випадок трапився у Києві з 15-річним підлітком, його стан стабільний. Чому він вирішив наковтатися пігулок – з'ясовуватимуть правоохоронці.
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