Верховна Рада має намір заборонити продаж ліків неповнолітнім. Відповідний законопроєкт нардепи планують зареєструвати вже 19 лютого.

Подробиці про документ розповів голова комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

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Як він пояснив, законопроєкт розглядатимуть на тлі низки отруєнь медичними препаратами, які трапилися в Україні напередодні. За даними правоохоронців, діти купляли їх в аптеках.

"Мовиться про заборону продажу ліків дітям до 18 років: і рецептурних, і безрецептурних. Про вітаміни та бади (біологічно активні добавки – 24 канал) не кажемо. Адже це не є ліки", – підкреслив Радуцький.

Суперечки щодо покарання

Нардеп зауважив, що поки ще не вирішили остаточно, яку відповідальність нестимуть порушники. Проте надійшла пропозиція прирівняти покарання до продажу фальсифікованих ліків.

Згідно зі статтею 321 Кримінального кодексу, за продаж фальсифікованих лікарських засобів загрожує від 5 до 8 років позбавленням волі.

За повторне порушення – від 8 до 10 років позбавлення волі. Також передбачена заборона обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років та з конфіскацією майна.

"Є суперечка, наскільки жорстким має бути покарання. Воно має бути. Нести слід як адміністративну, так і кримінальну відповідальність. Але по термінах ще не скажу", – зазначив депутат.

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Діти отруїлися таблетками в Україні: що відомо

► На Київщині 2 семикласниці випили по 40 таблеток "Дротаверину". На жаль, одну з них врятувати не вдалося. Поліція припустила, що на дівчат мали вплив заклики у тіктоці на кшталт: "Випий 40 таблеток і подивись, що буде".

► Водночас в Умані дві школярки потрапили у лікарні через той же "Дротаверин", вони випили по 10 таблеток. За словами медиків, загрози їхньому життю немає.

► Ще один схожий випадок трапився у Києві з 15-річним підлітком, його стан стабільний. Чому він вирішив наковтатися пігулок – з'ясовуватимуть правоохоронці.