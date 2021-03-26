Верховна Рада готує реакцію на загострення біля Шумів, – Разумков

Проросійські бойовики 26 березня обстріляли українські позиції біля Шумів, внаслідок чого загинули 4 українських бійців. Верховна Рада вже готує реакцію на ці події.

Про це розповів спікер парламенту Дмитро Разумков. Він висловив співчуття родичам загиблих.

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"Це велика втрата для всіх нас. На жаль, це не перше порушення перемир'я за останній час, внаслідок якого гинуть наші громадяни", – сказав спікер парламенту.

На найближчому засіданні парламент обов'язково відреагує та дасть оцінку таким підступним діям ворога,

– заявив Разумков.

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