Верховна Рада готує реакцію на загострення біля Шумів, – Разумков
Проросійські бойовики 26 березня обстріляли українські позиції біля Шумів, внаслідок чого загинули 4 українських бійців. Верховна Рада вже готує реакцію на ці події.
Джерело:фейсбук Дмитра Разумкова
Про це розповів спікер парламенту Дмитро Разумков. Він висловив співчуття родичам загиблих.
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"Це велика втрата для всіх нас. На жаль, це не перше порушення перемир'я за останній час, внаслідок якого гинуть наші громадяни", – сказав спікер парламенту.
На найближчому засіданні парламент обов'язково відреагує та дасть оцінку таким підступним діям ворога,
– заявив Разумков.
Загострення біля Шумів: коротко про головне
- Ситуація загострилася 26 березня приблизно о 14:00. Внаслідок обстрілів проросійських бойовиків загинули 4 українських захисники.
- Наразі відомо прізвище лише одного з них – це підполковник Сергій Коваль.
- Речник української делегації у ТКГ Олексій Арестович повідомив, що українці намагалися 9 разів зупинити обстріл, але Росія відмовлялася.
- Пресофіцер 503 окремого батальйону морської піхоти Олексій Годзенко підтвердив, що ділянка біля Шумів була вкрай непроста.
- Через загострення під Шумами українська делегація в ТКГ збереться на засідання.
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