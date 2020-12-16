Верховна Рада в спеціальній постанові затвердила, скільки на її роботу витратять грошей платників податків. Згідно з документом, мовиться про понад 2,5 мільярда гривень.

Народні депутати 15 грудня проголосували за постанову "Про кошторис Верховної Ради України на 2021 рік" (реєстраційний номер 4448). Підтримали документ 292 парламентарі, як розповіли на сайт ВРУ.

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Витрати на забезпечення роботи Верховної Ради України на 2021 рік загалом запланували у 2,54 мільярда гривень. Найцікавіші статті:

На законотворчість – 1,29 мільярда.

На організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення – 1,156 мільярда.

На управління справами – 746,7 мільйона.

На управління адміністративними будинками – 234,7 мільйона.

На автотранспорт – 150,3 мільйона.

На висвітлення діяльності Ради у ЗМІ – 83,7 мільйона.

На Інститут законодавства – 20,5 мільйона.

І на їдальню – 4,1 мільйона гривень.

Норми витрат на одного народного депутата на 2021 рік:

7,5 тисячі гривень на місяць на проїзд територією України.

1500 гривень на рік на канцелярське приладдя.

4890 гривень на рік на міські й міжміські телефонні розмови тощо.

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Загалом цього дня, 15 грудня, Верховна Рада схвалила Держбюджет-2021.

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