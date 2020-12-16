Верховна Рада під час свого засідання 16 грудня підтримала звільнення очільника Міністерства у справах ветеранів Сергія Бессараба. Нещодавно він сам подав заяву на звільнення. Проте ексміністр таки може залишитись в уряді на іншій посаді.

За відповідне рішення проголосували 251 нардеп, повідомляє 24 канал.

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Відомо, що відставка Бессараба пов'язана зі станом здоров'я.

Раніше у ЗМІ з'явилась інформація про кадрові зміни в уряді. Так, нардепка від "Слуги народу" Галина Янченко розповіла, що фракція хотіла зібратись на засідання, аби обговорити кадрові питання. Припускали, що Рада звільнить одразу кілька міністрів, серед них:

Міністр освіти;

Міністр енергетики;

Міністр агрополітики;

Міністр екології.

Бессараб може залишитись в уряді

Бессарабу можуть запропонувати посаду з меншим навантаженням. Про це розповіла нардепка від "Слуги народу" Євгенія Кравчук, повідомляє УНІАН. За словами політикині, профільний комітет добре відгукувався про ексміністра, але через стан здоров'я він не може повноцінно працювати.

Я знаю, що прем'єр-міністр все-таки чи запропонував, чи запропонує йому якусь посаду з меншим навантаженням, не таким графіком роботи,

– зауважила Кравчук.

Вона додала, що Бессараб не просто на лікарняному, адже наразі він перебуває у лікарні.

До слова, призначення Сергія Бессараба міністром з питань ветеранів України Верховна Рада підтримала у березні 2020 року.

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