Жахлива трагедія: на Прикарпатті в ДТП загинула маленька дівчинка – фото
У селі Красноїлля, що в Івано-Франківській області, 14 січня сталась ДТП – водій Citroen Jumpy не впорався з керуванням. Автівка перекинулась – в салоні крім водія була жінка з 2 маленькими дітьми. На жаль, 7-річна дівчинка померла у швидкій від отриманих травм.
Дорослі та інша дитина травмувались – вони перебувають у лікарні. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції в Івано-Франківській області.
Читайте також У Львові зіштовхнулись ВАЗ та Mercedes: травмувались 4 людини – фото автотрощі
Обставини ДТП
- Аварія сталась о 18:50. Автівка з'їхала в кювет, ймовірно, через слизьку дорогу. Наразі поліцейські з'ясовують, що ж стало причиною аварії.
- У водія взяли кров на перевірку стану алкогольного сп'яніння.
- За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчі розпочали кримінальне провадження.
Місце аварії на Прикарпатті / Фото Нацполіції
Правоохоронці встановлюють причину ДТП / Фото Нацполіції
Поділитися новиною
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter