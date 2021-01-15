У селі Красноїлля, що в Івано-Франківській області, 14 січня сталась ДТП – водій Citroen Jumpy не впорався з керуванням. Автівка перекинулась – в салоні крім водія була жінка з 2 маленькими дітьми. На жаль, 7-річна дівчинка померла у швидкій від отриманих травм.

Дорослі та інша дитина травмувались – вони перебувають у лікарні. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції в Івано-Франківській області. Читайте також У Львові зіштовхнулись ВАЗ та Mercedes: травмувались 4 людини – фото автотрощі Обставини ДТП Аварія сталась о 18:50. Автівка з'їхала в кювет, ймовірно, через слизьку дорогу. Наразі поліцейські з'ясовують, що ж стало причиною аварії.

У водія взяли кров на перевірку стану алкогольного сп'яніння.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчі розпочали кримінальне провадження.

Місце аварії на Прикарпатті / Фото Нацполіції

Правоохоронці встановлюють причину ДТП / Фото Нацполіції