Це не покарання: Верещук розповіла, що чекає на Степанова у разі провалу вакцинації

Фракція "Слуга народу" ініціюватиме відставку Максима Степанова, якщо вакцинація від коронавірусу провалиться. Раніше міністр охорони здоров'я запевняв, що щеплення робитимуть зі середини лютого, однак процес досі не почався.

Про позицію "слуг народу" щодо можливості збереження Степановим посади у випадку затягування старту вакцинації в ефірі одного з українських телеканалів розповіла Ірина Верещук.

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Що чекає на Степанова, якщо вакцинація провалиться

Степанов персонально несе відповідальність за початок вакцинації, не враховуючи, що є відповідальність Ляшка (головного санітарного лікаря – 24 канал) і всіх інших. Ми будемо розглядати таке питання (відставки – 24 канал),

– заявила Верещук.

Вона додала, що не вважає такий крок покаранням. Однак Степанов за таких умов не зможе бути ефективним на посаді та зберегти довіру суспільства.

"Йдеться про слово – він дав слово не тільки нам як фракції, але і всьому суспільству до кінця місяця розпочати вакцинацію", – наголосила нардепка.

За її словами, у випадку відставки Степанова, вона підтримала б кандидатуру Михайла Радуцького на пост глави нового Міністерства охорони здоров'я.

Верещук додала, що потенційна нова кандидатура на місце міністра пройде ретельну перевірку – "буде екзаменуватися, буде протестована і рекомендована до голосування".

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Заяви Степанова про вакцинацію: основне

Раніше Максим Степанов зазначив, що вакцинація українців від коронавірусу має розпочатися не пізніше середини лютого. Однак вона не почалася вчасно через затримку поставки до України першої партії вакцин Pfizer.

Однак вона не почалася вчасно через затримку поставки до України першої партії вакцин Pfizer. Ввечері 18 лютого міністр охорони здоров'я повідомив, що відправився до Індії за першою партією вакцини від COVID-19. Він домовлятиметься про постачання вакцин від коронавірусу Oxford / AstraZeneca та NovaVax у 2021 – 2022 роках безпосередньо з виробником.



План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу