Якщо будемо проти подвійного громадянства, можемо відштовхнути частину українців, – нардеп

В Україні незабаром можуть прийняти закон про подвійне громадянство. "Слуга народу" Федір Веніславський вважає, що юридичні аргументи на користь його необхідності є.

Про це народний депутат від "Слуги народу", представник президента в Конституційному Суді України Федір Веніславський розповів в ефірі одного з телеканалів.

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Аргументи за подвійне громадянство можна знайти

За словами Веніславського, з погляду Конституції, з однієї сторони, закріплений принцип єдиного громадянства. З іншої – Україна дбає про представників української нації, які проживають за кордоном.

Нардеп зазначив, що тут варто виділити два аспекти.

Перший: не може бути громадянином іншої держави людина, яка обіймає посаду в органах державної влади, бо це створює загрозу нацбезпеці.

Якщо особа має 2 паспорти, то це повинно бути 100% підставою для припинення повноважень цієї особи як представника органів публічної влади,

– заявив слуга народу.

Водночас Веніславський наголосив, що звичайних громадян не варто позбавляти можливості мати подвійне громадянство.

Ми маємо ситуацію, коли, можливо, мільйони громадян України мають громадянства інших країн світу,

– додав депутат.

Він звернув увагу, що за Конституцією вони визнаються громадянами України. "Але якщо ми будемо суворо стояти на позиції, що не може бути подвійного громадянства, то ми таким чином фактично відштовхуємо своїх громадян, які отримали громадянство інших країн", – вважає Веніславський.

Представник президента в КСУ розповів, що юридичні аргументи на користь введення подвійного громадянства можна знайти.

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