Попри обурення громадськості і заклики послів Великої сімки, з'їзд суддів Конституційного Суду таки зібрався. Представники президента в КСУ вважають, що зараз важливіше, щоб суд швидше почав повноцінно працювати.

Таку думку висловив представником президента в суді Федір Веніславський. Він наголосив, що цей з'їзд мав відбутись ще у 2020 році – він постійно відкладався через пандемію.

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За його словами, заклики ще раз перенести зустріч – не мали б ніякого значення і не вирішили б головної мети. Річ у тім, що до обрання членів Вищої ради правосуддя пропонувалося здійснити за новими правилами. Однак законопроєкт ще не розглянули.

Він сказав, що ті представники громадськості, які говорили про необхідність перенесення з'їзду суддів заявляють про те, що треба терміново заповнити вакансії. Для цього – треба сформувати Вищу кваліфікаційну комісію, а цей механізм дуже складний, як наголосив Веніславський. Тож, на його думку, немає часу чекати на ухвалення всіх рішень і треба діяти.

Громадяни не можуть отримати доступ до правосуддя, бо нема суддів,

– сказав Веніславський.

Довідка. У Києві, 9 березня, під готелем "Президент" люди протестували проти суддівського свавілля. Нині там обирали нових членів Вищої Ради правосуддя та суддю Конституційного Суду.

Перезавантаження КСУ

Він наголосив, що перезавантаження можливе за умови повного оновлення складу суддів. А зараз вакансії заповнені не всі.

"Якщо ми зараз ще раз перенесемо конкурс, то вакансії заповняться десь за пів року – рік. Тут про пріоритети – що нам важливіше: щоб почав нормально працювати Конституційний Суд з новими суддями чи чекати доки сформують комісію, яка забезпечуватиме добір суддів", – наголосив Веніславський.

Дивіться повністю відео про з'їзд суддів КСУ: