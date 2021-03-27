Підтримав окупацію Криму, – Веніславський пояснив, чому Тупицького треба звільнити

Джерело:"РБК-Україна"
Федір Веніславський вважає законним рішення Володимира Зеленського про звільнення Олександра Тупицького з посади голови Конституційного Суду. Представник президента в КСУ пов'язує це з підтримкою суддею окупації Кримського півострова.
Веніславський у коментарі виданню зазначив, що Зеленський діяв у межах виконання рішення Ради з нацбезпеки й оборони про перегляд всіх указів Віктора Януковича, які потенційно загрожують нацбезпеці України.
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За словами представника президента у КСУ, в березні 2014 році Тупицький при розгляді справи про конституційність так званого "кримського референдуму" не підтримав рішення колег-суддів про його незаконність і написав особливу думку.
З юридичного погляду, особлива думка є гарантією діяльності судді КСУ, але його зміст, спрямованість відображає цінності й інтереси, моральні орієнтири судді. Тупицький фактично показав, що він ще з 2014 року стояв на стороні країни-агресора,
– заявив Веніславський.
Він додав, що суддя ще й незаконно оформив покупку ділянки в Криму, сприяючи легалізації окупації півострова.
"Все це в сукупності дає право говорити, що дії Тупицького точно суперечать інтересам національної безпеки, територіальної цілісності та національного суверенітету", – підсумував Веніславський.
Представник Зеленського вважає указ про скасування документа про призначення Тупицького і його колеги-судді Олександра Касмініна є законним і виданим в рамках повноважень глави держави.
На його думку, з 27 березня 2021 року Тупицький втратив повноваження судді й жодного додаткового рішення або підтвердження зі сторони Великої палати КСУ вже не потрібно.Довідка. Президент Володимир Зеленський скасував указ про призначення Олександра Тупицького суддею КСУ. Він прийшов на посаду ще у 2013 році завдяки указу президента-втікача Віктора Януковича.