Підтримав окупацію Криму, – Веніславський пояснив, чому Тупицького треба звільнити

Федір Веніславський вважає законним рішення Володимира Зеленського про звільнення Олександра Тупицького з посади голови Конституційного Суду. Представник президента в КСУ пов'язує це з підтримкою суддею окупації Кримського півострова.

Веніславський у коментарі виданню зазначив, що Зеленський діяв у межах виконання рішення Ради з нацбезпеки й оборони про перегляд всіх указів Віктора Януковича, які потенційно загрожують нацбезпеці України.

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Чому указ Зеленського щодо Тупицького правильний

За словами представника президента у КСУ, в березні 2014 році Тупицький при розгляді справи про конституційність так званого "кримського референдуму" не підтримав рішення колег-суддів про його незаконність і написав особливу думку.

З юридичного погляду, особлива думка є гарантією діяльності судді КСУ, але його зміст, спрямованість відображає цінності й інтереси, моральні орієнтири судді. Тупицький фактично показав, що він ще з 2014 року стояв на стороні країни-агресора,

– заявив Веніславський.

Він додав, що суддя ще й незаконно оформив покупку ділянки в Криму, сприяючи легалізації окупації півострова.

"Все це в сукупності дає право говорити, що дії Тупицького точно суперечать інтересам національної безпеки, територіальної цілісності та національного суверенітету", – підсумував Веніславський.

Представник Зеленського вважає указ про скасування документа про призначення Тупицького і його колеги-судді Олександра Касмініна є законним і виданим в рамках повноважень глави держави.

На його думку, з 27 березня 2021 року Тупицький втратив повноваження судді й жодного додаткового рішення або підтвердження зі сторони Великої палати КСУ вже не потрібно.

Олександр Тупицький: останні новини

Вже ексглаву Конституційного Суду підозрюють у наданні неправдивих свідчень та в підкупі свідка. Зокрема, 19 січня 2021 року слідчі ДБР повідомили йому про підозру.

Тупицького відсторонили від виконання посадових обов'язків до 28 березня. Однак, за інформацією журналістів "Схем", на нього й досі розподіляють справи.

Окрім цього, він продовжує отримувати зарплату. За січень 2021 року суддя заробив 320 тисяч гривень.