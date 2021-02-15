За чинною редакцію Кодексу про адміністративне судочинство, юрисдикція ОАСК поширюється на рішення органів держвлади, окрім парламенту та президента. Ініційований Володимиром Зеленським законопроєкт передбачає зменшення повноважень суду.

Представник президента України в Конституційному Суді Федір Веніславський назвав повноваження, які можуть урізати Окружному адмінсуду Києва.

До теми Скандальному Окружному адмінсуду Києва уріжуть повноваження: заява Зеленського

Наразі ОАСК розглядає фактично всі справи окрім парламенту, президента та справ з Центральною виборчою комісією щодо оскарження виборчого процесу, розповів Веніславський.

"Законопроєкт, який пропонує Зеленський на розгляд Верховної Ради передбачає, що за першою інстанцією до юрисдикції саме Верховного Суду буде віднесено справи щодо оскарження актів центральних органів держвлади", – повідомив представник президента. Веніславський зауважив, що мовиться про:

Кабінет міністрів;

міністерства;

інші центральні органи державної виконавчої влади;

комісії, які не входять до складу центрального органу виконавчої влади;

незалежні регуляторні органи.

Наразі юрисдикція щодо оскарження їхніх актів належить ОАСК, додав депутат від "Слуги народу".

За ініціативою президента це передається на розгляд Верховного Суду і підвищується рівень судової інстанції,

– наголосив Федір Веніславський.

Верховний Суд є більш вагомим органом у системі судової влади і відповідно – підвищиться рівень довіри до тих рівнів, які будуть ухвалювати за першою інстанцією судді Верховного Суду, сказав представник президента в КСУ.

"Якщо мовиться про акти, які ухвалюють центральні органи виконавчої влади, наприклад рішення ухвалено Кабміном, то за ініціативою президента цей акт, постанова чи розпорядження – матиме підсудність саме у Верховного Суду, а не ОАСК", – пояснив Веніславський.

Зверніть увагу! Володимир Зеленський заявив під час брифінгу 13 лютого, що направить до Ради законопроєкти щодо повноважень ОАСК уже 15 лютого.

Скандальні рішення ОАСК: коротко