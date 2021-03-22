Реформа КСУ: Венеціанська комісія надала висновок щодо закону

Венеціанська комісія надала висновок щодо законопроєктів №4533 і №4533-1, які стосуються діяльності Конституційного суду України.

Дорадчий орган Ради Європи з питань конституційного права позитивно оцінив проєкт закону №4533 та висловив свої пропозиції щодо його доопрацювання.

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Комісія позитивно оцінила документ

Комісія позитивно оцінила положення документу, які стосуються покращення доступу громадян до КСУ зі скаргами.

Зокрема мовиться про:

можливість подачі скарг та обміну кореспонденцією в електронному вигляді;

надання можливості усувати недоліки скарг;

запровадження можливості відшкодування витрат скаржникам.

Венеційська комісія також схвально оцінила пропозицію чітко визначити межі повноважень Конституційного суду, заборонивши йому визнавати неконституційними закони, які не були оскаржені у встановленому порядку.

Пропозиції Комісії

Окрім цього, Комісія висловила низку пропозицій, зокрема щодо:

запровадження градації видів дисциплінарних стягнень для суддів КСУ;

конкурсного відбору суддів КСУ зі залученням міжнародних експертів;

кола осіб, які матимуть право ініціювати дисциплінарні провадження щодо суддів КСУ, зокрема включивши у перелік цих осіб НАЗК;

можливості перегляду рішень КСУ у випадку притягнення судді до кримінальної відповідальності, пов'язаної з ухваленням цього рішення.

Насамкінець наголосили на рекомендації КСУ проявити стриманість у випадку оскарження цього закону та надати письмові пропозиції щодо можливого удосконалення його положень.