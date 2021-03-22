Реформа КСУ: Венеціанська комісія надала висновок щодо закону

Джерело:Венеціанська комісія
Венеціанська комісія надала висновок щодо законопроєктів №4533 і №4533-1, які стосуються діяльності Конституційного суду України.
Дорадчий орган Ради Європи з питань конституційного права позитивно оцінив проєкт закону №4533 та висловив свої пропозиції щодо його доопрацювання.
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Комісія позитивно оцінила положення документу, які стосуються покращення доступу громадян до КСУ зі скаргами.
Зокрема мовиться про:
Венеційська комісія також схвально оцінила пропозицію чітко визначити межі повноважень Конституційного суду, заборонивши йому визнавати неконституційними закони, які не були оскаржені у встановленому порядку.
Окрім цього, Комісія висловила низку пропозицій, зокрема щодо:
Насамкінець наголосили на рекомендації КСУ проявити стриманість у випадку оскарження цього закону та надати письмові пропозиції щодо можливого удосконалення його положень.Зверніть увагу! Глава ОП Андрій Єрмак вважає, що оновлення регламенту роботи та складу КСУ може відбутися вже незабаром. Повне перезавантаження розпочнеться зі зміни його керівника.