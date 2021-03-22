Венеціанська комісія надала висновок щодо законопроєктів №4533 і №4533-1, які стосуються діяльності Конституційного суду України.

Дорадчий орган Ради Європи з питань конституційного права позитивно оцінив проєкт закону №4533 та висловив свої пропозиції щодо його доопрацювання.

Читайте також Судова система у нинішньому форматі довела свою непридатність, – Зеленський

Комісія позитивно оцінила документ

Комісія позитивно оцінила положення документу, які стосуються покращення доступу громадян до КСУ зі скаргами.

Зокрема мовиться про:

можливість подачі скарг та обміну кореспонденцією в електронному вигляді;

надання можливості усувати недоліки скарг;

запровадження можливості відшкодування витрат скаржникам.

Венеційська комісія також схвально оцінила пропозицію чітко визначити межі повноважень Конституційного суду, заборонивши йому визнавати неконституційними закони, які не були оскаржені у встановленому порядку.

Пропозиції Комісії

Окрім цього, Комісія висловила низку пропозицій, зокрема щодо:

запровадження градації видів дисциплінарних стягнень для суддів КСУ;

конкурсного відбору суддів КСУ зі залученням міжнародних експертів;

кола осіб, які матимуть право ініціювати дисциплінарні провадження щодо суддів КСУ, зокрема включивши у перелік цих осіб НАЗК;

можливості перегляду рішень КСУ у випадку притягнення судді до кримінальної відповідальності, пов'язаної з ухваленням цього рішення.

Насамкінець наголосили на рекомендації КСУ проявити стриманість у випадку оскарження цього закону та надати письмові пропозиції щодо можливого удосконалення його положень.

Зверніть увагу! Глава ОП Андрій Єрмак вважає, що оновлення регламенту роботи та складу КСУ може відбутися вже незабаром. Повне перезавантаження розпочнеться зі зміни його керівника.