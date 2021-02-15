Венедіктову запрошують у Раду: чекають на звіт по розслідуванню справ Майдану

Джерело:24 канал
У Верховній Раді хочуть заслухати очільницю Офісу генпрокурора Ірину Венедіктову. Народні депутати хочуть дізнатися про результати розслідування справ Майдану.
Таку пропозицію під час години запитань до уряду у Раді висловила віце-спікерка парламенту Олена Кондратюк.
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Заступниця глави парламенту нагадала, що 20 лютого Україна вшановуватиме пам'ять героїв Небесної Сотні.
Хочу внести пропозицію: запросити цього тижня до Ради Ірину Венедіктову. Вона може прозвітувати перед парламентом і суспільством про хід та поточні підсумки розслідування справ Майдану,
– зазначила Кондратюк.
Та додала, що очікує від генеральної прокурори цілісної оцінки подій часів Майдану.Зверніть увагу! У січні 2021 року Європейський суд з прав людини виніс рішення у низці справ щодо подій Революції Гідності . У рішенні йдеться про численні порушення прав людини та відповідальність України за смерть протестувальників.