У Верховній Раді хочуть заслухати очільницю Офісу генпрокурора Ірину Венедіктову. Народні депутати хочуть дізнатися про результати розслідування справ Майдану.

Таку пропозицію під час години запитань до уряду у Раді висловила віце-спікерка парламенту Олена Кондратюк.

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Деталі заяви Кондратюк

Заступниця глави парламенту нагадала, що 20 лютого Україна вшановуватиме пам'ять героїв Небесної Сотні.

Хочу внести пропозицію: запросити цього тижня до Ради Ірину Венедіктову. Вона може прозвітувати перед парламентом і суспільством про хід та поточні підсумки розслідування справ Майдану,

– зазначила Кондратюк.

Та додала, що очікує від генеральної прокурори цілісної оцінки подій часів Майдану.

Зверніть увагу! У січні 2021 року Європейський суд з прав людини виніс рішення у низці справ щодо подій Революції Гідності . У рішенні йдеться про численні порушення прав людини та відповідальність України за смерть протестувальників.

Що відомо про справи Майдану? Усі злочини, скоєні під час Революції Гідності, умовно об'єднали в одну велику "Справу Майдану". Вона налічує 89 кримінальних проваджень. У їхніх межах розслідують вбивство 91 людини (78 мітингувальників та 13 силовиків).



Хронологія подій Євромайдану / Інфографіка 24 каналу