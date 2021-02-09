Рука руку миє: секрет Венедіктової і Медведчука

У Офісі генпрокурора Ірини Венедіктової відмовлялись відкривати кримінальні справи щодо Траса Козака. У ЗМІ підозрюють незаконні домовленості між Медведчуком і Венедіктовою.

Про це повідомляє журналістка Катерина Соляр у своєму блозі "Підгорає". Вона зазначила, що у Офісі генпрокурора була домовленість з проросійськими каналами.

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Зв'язок Венедіктової і Медведчука

Вона повідомила, що начебто колись Медведчук пообіцяв генпрокурорці Венедіктовій не голосувати за її відставку, якщо раптом таке сталося б. Однак вірити обіцянкам Медведчука не варто.

Можливо, Медведчуку було б вигідним замінити Венедіктову на "свого" прокурора, щоб ситуація із блокуванням телеканалів швидко змінилась,

– зазначила Соляр.

За словами журналістки, Венедіктова забула про свої посадові обов'язки. Її роботою є карати корумпованих громадян України, а не "придумувати", як урятувати їх від відповідальності.

Головне про блокування медведчуківських каналів NewsOne, "112 Україна" та ZIK



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