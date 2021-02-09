Рука руку миє: секрет Венедіктової і Медведчука

Джерело:24 канал
У Офісі генпрокурора Ірини Венедіктової відмовлялись відкривати кримінальні справи щодо Траса Козака. У ЗМІ підозрюють незаконні домовленості між Медведчуком і Венедіктовою.
Про це повідомляє журналістка Катерина Соляр у своєму блозі "Підгорає". Вона зазначила, що у Офісі генпрокурора була домовленість з проросійськими каналами.
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Вона повідомила, що начебто колись Медведчук пообіцяв генпрокурорці Венедіктовій не голосувати за її відставку, якщо раптом таке сталося б. Однак вірити обіцянкам Медведчука не варто.
Можливо, Медведчуку було б вигідним замінити Венедіктову на "свого" прокурора, щоб ситуація із блокуванням телеканалів швидко змінилась,
– зазначила Соляр.
За словами журналістки, Венедіктова забула про свої посадові обов'язки. Її роботою є карати корумпованих громадян України, а не "придумувати", як урятувати їх від відповідальності.
Санкції РНБО проти Тараса Козака та каналів Медведчука / Інфографіка 24 каналу
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