Рука руку миє: секрет Венедіктової і Медведчука
У Офісі генпрокурора Ірини Венедіктової відмовлялись відкривати кримінальні справи щодо Траса Козака. У ЗМІ підозрюють незаконні домовленості між Медведчуком і Венедіктовою.
Джерело:24 канал
Про це повідомляє журналістка Катерина Соляр у своєму блозі "Підгорає". Вона зазначила, що у Офісі генпрокурора була домовленість з проросійськими каналами.
Більше про це читайте тут Казка в Раді: блокування медведчуківських каналів стало справжньою епопеєю
Зв'язок Венедіктової і Медведчука
Вона повідомила, що начебто колись Медведчук пообіцяв генпрокурорці Венедіктовій не голосувати за її відставку, якщо раптом таке сталося б. Однак вірити обіцянкам Медведчука не варто.
Можливо, Медведчуку було б вигідним замінити Венедіктову на "свого" прокурора, щоб ситуація із блокуванням телеканалів швидко змінилась,
– зазначила Соляр.
За словами журналістки, Венедіктова забула про свої посадові обов'язки. Її роботою є карати корумпованих громадян України, а не "придумувати", як урятувати їх від відповідальності.
Головне про блокування медведчуківських каналів NewsOne, "112 Україна" та ZIK
- Рішення про ведення санкцій проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака прийняли 2 лютого на засіданні РНБО.
- Згодом Володимир Зеленський підписав указ.
- Санкції стосуються компаній, яким належать телеканали NewsOne, "112 Україна" та ZIK.
- Козак – бізнеспартнер Медведчука, і, згідно з розслідуваннями активістів, мовиться фактично про компанії, що належать куму Путіна.
- Фінансувала медведчуківські канали компанія "Донские угли", що працює на окупованій Луганщині.
- Єдиним, хто з РНБО не підтримав вищезазначені санкції, був спікер Ради Дмитро Разумков.
Санкції РНБО проти Тараса Козака та каналів Медведчука / Інфографіка 24 каналу
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