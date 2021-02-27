Венедіктова заявила, що може пишатися справою Гандзюк

Джерело:"Свобода слова Савіка Шустера"
Ірина Венедіктова заявила, що пишається розслідуванням убивства херсонської активістки Катерини Гандзюк. Адже, мовляв, саме за її каденції під вартою опинилися обвинувачені в організації злочину.
Генеральна прокурорка України згадала події 2020, коли її відомство оголосило про завершення розслідування вбивства Катерини Гандзюк.
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Активісти тоді не погодилися з прокуратурою і заявили, що справу зливають. У квітні 2020 вони навіть приходили до Офісу Президента (вимагали імпічменту Володимира Зеленського) та будинку самої Ірини Венедіктової:
Та попри все Венедіктова заявила, що пишається тим, як завершилася справа.
Наразі справою Катерини Гандзюк я можу пишатися. Тому що за минулих генеральних прокурорів організатори не перебували за ґратами й не очікували вироку суду,
– пояснила генпрокурорка.