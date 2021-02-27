Венедіктова заявила, що може пишатися справою Гандзюк
Ірина Венедіктова заявила, що пишається розслідуванням убивства херсонської активістки Катерини Гандзюк. Адже, мовляв, саме за її каденції під вартою опинилися обвинувачені в організації злочину.
Джерело:"Свобода слова Савіка Шустера"
Генеральна прокурорка України згадала події 2020, коли її відомство оголосило про завершення розслідування вбивства Катерини Гандзюк.
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Венедіктова згадала про справу щодо вбивства Гандзюк
Активісти тоді не погодилися з прокуратурою і заявили, що справу зливають. У квітні 2020 вони навіть приходили до Офісу Президента (вимагали імпічменту Володимира Зеленського) та будинку самої Ірини Венедіктової:
- "Були приходи до дому Зеленського з вимогою імпічменту за злив справи Гандзюк. Чому злив справи? Тому що ми закінчили слідство".
Та попри все Венедіктова заявила, що пишається тим, як завершилася справа.
Наразі справою Катерини Гандзюк я можу пишатися. Тому що за минулих генеральних прокурорів організатори не перебували за ґратами й не очікували вироку суду,
– пояснила генпрокурорка.
Вбивство Гандзюк: що слід пам'ятати
- Активістку з Херсона Катерину Гандзюк облили сірчаною кислотою 31 липня 2018 року.
- 4 листопада жінка померла у лікарні через численні хімічні опіки тіла.
- Влітку 2019 року засудили 5 виконавців злочину.
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