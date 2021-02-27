Ірина Венедіктова заявила, що пишається розслідуванням убивства херсонської активістки Катерини Гандзюк. Адже, мовляв, саме за її каденції під вартою опинилися обвинувачені в організації злочину.

Генеральна прокурорка України згадала події 2020, коли її відомство оголосило про завершення розслідування вбивства Катерини Гандзюк.

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Венедіктова згадала про справу щодо вбивства Гандзюк

Активісти тоді не погодилися з прокуратурою і заявили, що справу зливають. У квітні 2020 вони навіть приходили до Офісу Президента (вимагали імпічменту Володимира Зеленського) та будинку самої Ірини Венедіктової:

"Були приходи до дому Зеленського з вимогою імпічменту за злив справи Гандзюк. Чому злив справи? Тому що ми закінчили слідство".

Та попри все Венедіктова заявила, що пишається тим, як завершилася справа.

Наразі справою Катерини Гандзюк я можу пишатися. Тому що за минулих генеральних прокурорів організатори не перебували за ґратами й не очікували вироку суду,

– пояснила генпрокурорка.

Вбивство Гандзюк: що слід пам'ятати

Активістку з Херсона Катерину Гандзюк облили сірчаною кислотою 31 липня 2018 року.

4 листопада жінка померла у лікарні через численні хімічні опіки тіла.

Влітку 2019 року засудили 5 виконавців злочину.

Замовником же слідство вважає голову Херсонської обласної ради Владислава Мангера, організатором – Олексія Левіна. Обоє перебувають під вартою з 20 серпня 2020.