Є низка кримінальних справ, у яких фігурує нардеп та кум Путіна Віктор Медведчук. Однак, за словами генпрокурорки Ірини Венедіктової, матеріали для підписання підозри до неї не надходили.

Так, наразі ще жоден орган досудового розслідування не надав матеріалів. Про це Венедіктова заявила під час пресконференції.

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Що відомо про справи Медведчука Венедіктова зауважила, що кримінальних проваджень, в яких фігурує Медведчук, є кілька. Зокрема, фактові. Справ багато, які з них перспективні – подивимося,

– сказала Венедіктова. Генпрокурорка підсумувала, що відповідні органи працюють в цьому напрямку.

Що цьому передувало