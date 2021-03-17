Венедіктова запевняє, що їй не приносили матеріалів для підозри Медведчуку
Є низка кримінальних справ, у яких фігурує нардеп та кум Путіна Віктор Медведчук. Однак, за словами генпрокурорки Ірини Венедіктової, матеріали для підписання підозри до неї не надходили.
Джерело:24 канал
Так, наразі ще жоден орган досудового розслідування не надав матеріалів. Про це Венедіктова заявила під час пресконференції.
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Що відомо про справи Медведчука
Венедіктова зауважила, що кримінальних проваджень, в яких фігурує Медведчук, є кілька. Зокрема, фактові.
Справ багато, які з них перспективні – подивимося,
– сказала Венедіктова.
Генпрокурорка підсумувала, що відповідні органи працюють в цьому напрямку.
Що цьому передувало
- Рада національної безпеки та оборони 2 лютого наклала санкції на соратника Медведчука нардепа Тараса Козака. Відтак його канали, які, власне, пов'язують з Медведчуком, заблокували. ZIK, NewsOne, "112 Україна" припинили мовлення.
- 19 лютого РНБО запровадила санкції вже проти самого Медведчука та його дружини Оксани Марченко. Причина – фінансування тероризму.
- Обмеження стосуються блокування фінансових активів, торговельних операцій, а також зупинки економічних та фінансових зобов'язань.
- 16 березня до Верховного суду надійшов позов від кума Путіна щодо оскарження санкцій.
- До слова, 9 березня Служба безпеки України допитала Медведчука щодо держзради. Справа стосувалась плівок "Медведчука – Суркова".
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