За кордоном арештували понад 500 мільйонів доларів експосадовців, – Венедіктова

За кордоном наклали арешт на 519 мільйонів доларів українських експосадовців. В Офісі генпрокурора намагаються повернути ці гроші до України.

Крім того, арештували й 4 мільйони євро колишніх посадовців. Про це заявила генпрокурорка Ірина Венедіктова, виступаючи у Верховній Раді.

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Що розповіла Венедіктова

Так, генпрокурорка наголосила, що арешт наклали в рамках міжнародного співробітництва в іноземних юрисдикціях.

Ми вживаємо всіх можливих заходів для повернення вказаних коштів в Україну,

– додала Венедіктова.

Що ще Венедіктова сказала під час виступу

Венедіктова заявила, що Офіс генпрокурора поставив собі за мету до кінця 2021 року закінчити розслідування щодо основних справ Майдану. Генпрокурорка обіцяє об'єктивно вести слідчі дії.

Крім того, Венедіктова стверджує, що, коли вона прийшла на посаду, втричі збільшилась кількість підозрюваних щодо цих проваджень, втричі виросла кількість кримінальних справ.

Колишній генеральний прокурор Юрій Луценко заявляв, що президент-втікач Віктор Янукович вивіз з України 40 мільярдів доларів.