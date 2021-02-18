За кордоном наклали арешт на 519 мільйонів доларів українських експосадовців. В Офісі генпрокурора намагаються повернути ці гроші до України.

Крім того, арештували й 4 мільйони євро колишніх посадовців. Про це заявила генпрокурорка Ірина Венедіктова, виступаючи у Верховній Раді.

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Що розповіла Венедіктова

Так, генпрокурорка наголосила, що арешт наклали в рамках міжнародного співробітництва в іноземних юрисдикціях.

Ми вживаємо всіх можливих заходів для повернення вказаних коштів в Україну,

– додала Венедіктова.

Зверніть увагу! Колишній генеральний прокурор Юрій Луценко заявляв, що президент-втікач Віктор Янукович вивіз з України 40 мільярдів доларів.

Що ще Венедіктова сказала під час виступу