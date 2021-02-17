Венедіктова: Стати керівником САП хочуть 127 претендентів

17 лютого 2021 , 19:04
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Джерело:

24 канал

Триває конкурс з обрання голови Спеціальної антикорупційної прокуратури. На посаду керівника відомства претендує понад сотня кандидатів.

Про це сказала генеральна прокурорка Ірина Венедіктова під час засідання комітету Верховної ради з питань правоохоронної діяльності. Втім, серед цих прізвищ не лише ті, хто борються за посаду керівника.

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Венедіктова підкреслила, що є претенденти і на посаду керівника САП, і на заступників. Загалом вже є понад 100 кандидатів.

Ключовим для держави, звісно, на сьогодні є конкурс на керівника САП. На цю посаду направили свої документи 127 осіб,
– сказала генпрокурорка на засіданні.

Вона також додала, що документи ще продовжують надходити поштою, попри те, що термін подачі заявок вже завершився. Загалом, на 3 адмінпосади у САП – понад 150 претендентів.

Що відомо про конкурс на посаду голови САП

  • Відбір стартував 25 січня 2021 року.
  • Також у САП шукають людей на ще 2 посади, зокрема і на місце заступника керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
  • Попередній керівник структури Назар Холодницький оголосив про свою відставку 21 серпня 2020 року.
  • Відтоді обов'язки очільника виконує Максим Грищук.
  • Народні депутати у грудні підтримали законопроєкт, який передбачає, що керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури призначатимуть на 5 років.