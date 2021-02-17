Венедіктова: Стати керівником САП хочуть 127 претендентів
Триває конкурс з обрання голови Спеціальної антикорупційної прокуратури. На посаду керівника відомства претендує понад сотня кандидатів.
Джерело:24 канал
Про це сказала генеральна прокурорка Ірина Венедіктова під час засідання комітету Верховної ради з питань правоохоронної діяльності. Втім, серед цих прізвищ не лише ті, хто борються за посаду керівника.
Цікаво На посаду голови САП претендують люди з Банкової без досвіду: відомі перші кандидати
Венедіктова підкреслила, що є претенденти і на посаду керівника САП, і на заступників. Загалом вже є понад 100 кандидатів.
Ключовим для держави, звісно, на сьогодні є конкурс на керівника САП. На цю посаду направили свої документи 127 осіб,
– сказала генпрокурорка на засіданні.
Вона також додала, що документи ще продовжують надходити поштою, попри те, що термін подачі заявок вже завершився. Загалом, на 3 адмінпосади у САП – понад 150 претендентів.
Що відомо про конкурс на посаду голови САП
- Відбір стартував 25 січня 2021 року.
- Також у САП шукають людей на ще 2 посади, зокрема і на місце заступника керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
- Попередній керівник структури Назар Холодницький оголосив про свою відставку 21 серпня 2020 року.
- Відтоді обов'язки очільника виконує Максим Грищук.
- Народні депутати у грудні підтримали законопроєкт, який передбачає, що керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури призначатимуть на 5 років.
Поділитися новиною