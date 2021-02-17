Триває конкурс з обрання голови Спеціальної антикорупційної прокуратури. На посаду керівника відомства претендує понад сотня кандидатів.

Про це сказала генеральна прокурорка Ірина Венедіктова під час засідання комітету Верховної ради з питань правоохоронної діяльності. Втім, серед цих прізвищ не лише ті, хто борються за посаду керівника.

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Венедіктова підкреслила, що є претенденти і на посаду керівника САП, і на заступників. Загалом вже є понад 100 кандидатів.

Ключовим для держави, звісно, на сьогодні є конкурс на керівника САП. На цю посаду направили свої документи 127 осіб,

– сказала генпрокурорка на засіданні.

Вона також додала, що документи ще продовжують надходити поштою, попри те, що термін подачі заявок вже завершився. Загалом, на 3 адмінпосади у САП – понад 150 претендентів.