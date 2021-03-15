Ексглаву "Приватбанку" Дубілета підозрюють у розтраті 8 мільярдів

15 березня 2021 , 17:12
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Джерело:

фейсбук Ірини Венедіктової

Генпрокурорка Ірина Венедіктова підписала ще 3 підозри експосадовцям "Приватбанку". Зокрема ексголову правління банку Олександра Дубілета підозрюють у нанесенні збитків, розміром 8 мільярдів гривень.

Національне антикорупційне бюро та Спеціальна антикорупційна прокуратура вже повідомили експосадовцям про підозри. Зокрема, колишньому главі правління, його заступнику та керівнику департаменту міжбанківських операцій.

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Схема посадовців

  • Чиновники розуміли, що невдовзі втратять контроль над грошима банку, адже його мали націоналізувати. Тоді вони вирішили незаконно вивести з нього ресурси.
  • Аби приховати розтрату грошей "ПриватБанку", чиновники підробили документи та провели фіктивне кредитування пов'язаної з банком юридичної особи. Саме цю особу зробили боржником на суму, яку згодом і вивели.
  • Ця схема є другим епізодом злочинів топменеджменту банку.

Що каже Венедіктова

Венедіктова заявила, що санкціонувала ще 3 підозри. За її словами, розмір збитків від керівництва тоді ще недержавного "Приватбанку" у 2016 році сягнув 8 мільярдів гривень.

Генпрокурорка зауважила, що детективи та прокурори підозрюють голову правління у скоєнні цього злочину. Прізвищ Венедіктова не озвучила. Однак тоді главою правління був саме Олександр Дубілет. До слова, попередні підозри також стосуються його.

Чиновниця додала, що у слідства є всі необхідні докази розтрати грошей. Наприклад, "від підписання документів минулими датами до внесення фіктивних даних в бухгалтерську документацію".

Справа розкрадання "Приватбанку": що цьому передувало

  • 22 лютого затримали колишнього першого заступника голови правління "Приватбанку" Володимира Яценка. Його фактично зняли з літака, на якому він хотів покинути Україну.
  • Тоді НАБУ оголосило 3 колишнім топпрацівникам "Приватбанку" підозри у розтраті 136,89 мільйона гривень до його націоналізації.
  • Серед підозрюваних – Володимир Яценко, Олександр Дубілет, а також колишня керівниця одного з підрозділів банку Олена Бичихіна.
  • Яценку обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою протягом 60 днів із правом вийти під заставу у 52 мільйони гривень. Того ж дня за Яценка внесли заставу.
  • Інші підозрювані наразі перебувають за кордоном.