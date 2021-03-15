Ексглаву "Приватбанку" Дубілета підозрюють у розтраті 8 мільярдів

Джерело:фейсбук Ірини Венедіктової
Генпрокурорка Ірина Венедіктова підписала ще 3 підозри експосадовцям "Приватбанку". Зокрема ексголову правління банку Олександра Дубілета підозрюють у нанесенні збитків, розміром 8 мільярдів гривень.
Національне антикорупційне бюро та Спеціальна антикорупційна прокуратура вже повідомили експосадовцям про підозри. Зокрема, колишньому главі правління, його заступнику та керівнику департаменту міжбанківських операцій.
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Венедіктова заявила, що санкціонувала ще 3 підозри. За її словами, розмір збитків від керівництва тоді ще недержавного "Приватбанку" у 2016 році сягнув 8 мільярдів гривень.
Генпрокурорка зауважила, що детективи та прокурори підозрюють голову правління у скоєнні цього злочину. Прізвищ Венедіктова не озвучила. Однак тоді главою правління був саме Олександр Дубілет. До слова, попередні підозри також стосуються його.
Чиновниця додала, що у слідства є всі необхідні докази розтрати грошей. Наприклад, "від підписання документів минулими датами до внесення фіктивних даних в бухгалтерську документацію".