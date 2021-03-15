Генпрокурорка Ірина Венедіктова підписала ще 3 підозри експосадовцям "Приватбанку". Зокрема ексголову правління банку Олександра Дубілета підозрюють у нанесенні збитків, розміром 8 мільярдів гривень.

Національне антикорупційне бюро та Спеціальна антикорупційна прокуратура вже повідомили експосадовцям про підозри. Зокрема, колишньому главі правління, його заступнику та керівнику департаменту міжбанківських операцій.

Читайте також Одразу після затримання: Яценко з "Приватбанку" переписав мільйони на родичів

Схема посадовців

Чиновники розуміли, що невдовзі втратять контроль над грошима банку, адже його мали націоналізувати. Тоді вони вирішили незаконно вивести з нього ресурси.

Аби приховати розтрату грошей "ПриватБанку", чиновники підробили документи та провели фіктивне кредитування пов'язаної з банком юридичної особи. Саме цю особу зробили боржником на суму, яку згодом і вивели.

Ця схема є другим епізодом злочинів топменеджменту банку.

Що каже Венедіктова

Венедіктова заявила, що санкціонувала ще 3 підозри. За її словами, розмір збитків від керівництва тоді ще недержавного "Приватбанку" у 2016 році сягнув 8 мільярдів гривень.

Генпрокурорка зауважила, що детективи та прокурори підозрюють голову правління у скоєнні цього злочину. Прізвищ Венедіктова не озвучила. Однак тоді главою правління був саме Олександр Дубілет. До слова, попередні підозри також стосуються його.

Чиновниця додала, що у слідства є всі необхідні докази розтрати грошей. Наприклад, "від підписання документів минулими датами до внесення фіктивних даних в бухгалтерську документацію ".

Справа розкрадання "Приватбанку": що цьому передувало