Слідчий комітет Росії майже щомісяця порушує кримінальні справи проти українських військовослужбовців. Натомість в Україні з 2014 року зареєстровали майже 30 тисяч кримінальних правопорушень, зокрема, щодо російських високопосадовців.

Про це розповіла очільниця Офісу генпрокурора Ірина Венедіктова. Вона запевнила, що робота просувається, бо "прокурори та слідчі не зупиняються".

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Результати роботи Офісу генпрокурора

Венедіктова заявила, що 160 громадянам Росії повідомили про підозру за відповідні злочини. Також 70 громадянам країни-агресора оголосили підозру за "розв'язання та ведення агресивної війни проти України". Вона наголосила, що серед них є високопосадовці.

Серед них є такі урядовці, як:

міністр оборони Росії Сергій Шойгу;

3 його заступники;

начальник генерального штабу;

радник президента Володимира Путіна;

судді конституційного суду Росії.

Венедіктова про окупацію Криму

Венедіктова зазначила, що за злочинні дії, пов'язані з окупацією Криму, українським судом заочно засуджено так званого уповноваженого представника президента Росії у так званому Кримському федеральному окрузі.

Узагалі вже є вироки судів за цією категорією щодо більш ніж 40 громадян Росії. Тобто процес таки триває,

– наголосила вона.

Офіс генпрокурора співпрацюватиме з МКС

За словами очільниці Офісу генпрокурора, рішення Міжнародного кримінального суду є дуже важливим для України. "Офіс прокурора МКС визначив низку воєнних злочинів та злочинів проти людяності, які було вчинено в умовах збройного конфлікту і в Криму, і на території Донбасу, що потенційно можуть бути взяті до розслідування", – зауважила вона.

МКС – це можливість притягнути до відповідальності вище командування Росії за жорстокі акти, вчинені на нашій території. Зараз важко точно сказати, коли може бути відкрите повноцінне розслідування, але ми хочемо вірити, що цього року,

– пояснила Венедіктова.

Вона підтвердила, що спрогнозувати судову динаміку важко, особливо, коли мовиться про роботу міжнародних судових інстанцій. За її словами, Офіс генпрокурора у будь-якому разі продовжуватиме співробітництво з Міжнародним кримінальним судом і всіляко сприятимемо цій роботі.