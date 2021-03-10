Генпрокурорка Венедіктова проігнорувала вимогу ВАКС у справі Татарова, – ЦПК

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова не передала до суду матеріали у справі заступника голови Офісу Президента Олега Татарова. У Центрі протидії корупції назвали це "тотальним ігноруванням законних вимог ВАКС".

Відтак, ДБР вчергове не надіслало до Апеляційної палати ВАКС матеріали у справі Татарова. Ці документи дозволили б переглянути рішення Печерського райсуду Києва про зміну підслідності.

Важливо Суд відмовився скасовувати підозру Татарову

Антикорупціонери підкреслили, що на минулому засіданні судді апеляції зобов'язали генпрокурорку Ірину Венедіктову вжити заходів для цього, але вона нічого не зробила.

Венедіктова ігнорує законні вимоги ВАКС. Коли ж суддя Вовк з Печерського суду виносить незаконне рішення, то генпрокурорка зі своїми підлеглими за милу душу виконують його і забирають справу у НАБУ,

– наголосили у ЦПК.

Також антикорупціонери наголосили, що "справа Татарова фактично злита, строки розслідування закінчені, НАБУ і САП усунули від справи абсолютно зухвало і незаконно".

"Але кожного дня випливають нові й нові докази найзухвалішого зливу топпосадовця, який тільки можна уявити. Тотальне ігнорування закону і вимог суспільства", – мовиться у повідомленні.

Що цьому передувало

Печерський районний суд Києва зобов'язав забрати справу заступника голови ОП Олега Татарова у Національного антикорупційного бюро. У НАБУ вважають зміну підслідності протиправною та оскаржили рішення у суді.

У межах апеляційного розгляду Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду спробувала витребувати у ДБР документи , які стосуються рішення Печерського суду.

, які стосуються рішення Печерського суду. Судді звернулася до генпрокурорки Ірини Венедіктової з вимогою спонукати ДБР надати матеріали справи. Але та проігнорувала вимогу.

Справа Татарова: головне

Заступника глави Офісу Президента Андрія Єрмака Олега Татарова підозрюють у причетності до корупційної схеми, пов'язаної із розкраданням квартир Нацгвардії. Мовиться про понад 80 мільйонів гривень.

18 грудня Татарову повідомили про підозру. Однак вже 22 грудня Офіс генпрокурора забрав справу Олега Татарова з НАБУ та передав до СБУ. Через це посадовцю не змогли обрати запобіжний захід.

За даними ЦПК, у випадку ненадання матеріалів у справі Татарова судді ВАКС можуть розглянути провадження без них.