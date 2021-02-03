Венедіктова проголосувала за введення санкцій проти каналів Медведчука: чому це важливо

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова проголосувала за введення санкцій проти народного депутата ОПЗЖ Козака. Цей крок є значно важливішим, ніж може здатися на перший погляд.

Джерело: фейсбук Юрія Бутусова

Головний редактор видання "Цензор.НЕТ" наголосив, що голосування Венедіктової має особливе значення.

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Чому голосування Венедіктової є важливим

Як пояснив Юрій Бутусов, санкції – це не вирок суду та не визначення провини, а лише обмежувальний захід. очевидно, що Козак оскаржуватиме у суді введення санкцій проти нього. Тоді СБУ треба буде доводити обґрунтованість матеріалів, наданих РНБО.

Якщо докази СБУ є достатньо вагомими, то наступним кроком має бути досудове розслідування щодо Козака, яке має проводити Головне слідче управління СБУ під процесуальним керівництвом Генпрокуратури. Але Козак захищений депутатською недоторканістю,

– зазначив Бутусов.

Він нагадав, що, згідно із законом, згоду на досудове розслідування щодо народного депутата має надати генеральна прокурка Ірина Венедіктова.

Що про це кажуть у СБУ

Очільник СБУ Іван Баканов назвав запровадження санкцій проти телеканалів Віктора Медведчука послідовним кроком української влади. За його словами, рекомендація щодо запровадження санкцій належить ВР та СБУ.

Баканов зауважив, що Служба безпеки України надала рекомендації РНБО ухвалити відповідне рішення про запровадження санкцій. Причиною для цього стали численні порушення законодавства у сфері телерадіомовлення, зафіксовані Нацрадою з питань телебачення та радіомовлення.

Що варто знати про блокування каналів Медведчука

РНБО запровадили персональні санкції проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака 2 лютого. Термін їх дії складає 5 років.

Під санкціями також опинилися телеканали кума Путіна Віктора Медведчука – NewsOne, ZIK та 112. Того ж дня медведчуківські ЗМІ припинили роботу.

За інформацією ЗМІ, санкції зачепили навіть літаки, якими користуються Козак та Медведчук.

Як сказав журналіст Сергій Лещенко, засідання Ради нацбезпеки спеціально скликали на вечір 2 лютого, коли у Росії загострилась ситуація з Навальним.

Керівництво зазначених медіа вже заявило, що буде оскаржувати це рішення в всіх можливих інстанціях.