Я розумію, що детективи хочуть феєрверк, – Венедіктова про справу суддів Окружного адмінсуду

Генпрокурорка Ірина Венедіктова заявила, якщо НАБУ передасть оновлені документи у справі суддів ОАСК, то вона направить їх у Вищу раду правосуддя. Таким чином, одіозних суддів можна буде притягнути до відповідальності.

Про це очільниця Офісу генпрокурора під час пресконференції. Венедіктова зауважила, що зробила все, що від неї залежало.

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Потрібно усунути недоліки в процесуальних документах

Я, звісно, розумію, що детективи хочуть феєрверк, але спочатку потрібно усунути недоліки, які є в процесуальних документах, які потім сторона захисту точно буде використовувати. Ми тут повинні мати наступальну позицію, розуміючи, що ми діємо законно,

– повідомила Венедіктова.

Венедіктова сказала, що дала можливість довести справу до кінця

Генпрокурорка наголосила, що вона продовжила слідство і дала можливість детективам довести справу до логічного завершення. Проте безкінечно тривати це не може.

Якщо зараз будуть нові клопотання, ініційовані НАБУ, з врахуванням того, що написала ВРП ще тоді, будуть усунені недоліки, я ці клопотання передам ВРП (для розгляду питання про притягнення судді Вовка та інших суддів до відповідальності – 24 канал),

– сказала Венедіктова.

Проте, додала генпрокурорка, наразі таких клопотань від Антикорупційного бюро не надходило.

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